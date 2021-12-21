Невакцинированные студенты будут отстранены от учебы в Свердловской области

Студентов высших учебных заведений Свердловской области, которые не сделают прививку от COVID-19, отстранят от занятий с 2022 года.

Об этом сообщил вице-губернатор региона Павел Креков. Он отметил, что в 2022 году все вузы в Свердловской области вернутся к стандартному режиму работы, но посещать их смогут только те студенты, что прошли вакцинацию. Студенты, имеющие медотводы, будут переведены на дистанционное обучение, остальные - отстранены от занятий. Напомним, что ранее распоряжение об обязательной вакцинации всех свердловских студентов старше 18 лет подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Согласно этому распоряжению все совершеннолетние учащиеся вузов были включены в категорию граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Первую прививку от коронавируса студентам необходимо сделать до первого февраля следующего года. Вакцинация детей от COVID-19 в России включена в календарь профилактических прививок

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