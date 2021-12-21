О консервации здания Машиностроительного техникума рассказали тагильчане

Учиться в здание филиала УрФУ на улице Красногвардейская, 59 отправляют студентов Машиностроительного техникума с проспекта Вагоностроителей, 19 в Нижнем Тагиле. Родители переживают, что здание на Вагонке законсервируют насовсем.

Сообщение о том, что студенты Машиностроительного техникума для профориентации неделю будут учиться в здании НТИ (филиала) УрФУ, было отправлено в родительские чаты. Также куратор выслала официальный приказ. В целях своевременного и полного информирования ориентации выпускников учебных заведений среднего профессионального образования и в связи с началом приёмной кампании 2022 года приказываю провести мероприятие «Тест-драйв для студентов НТМТ» с 22 по 28 декабря. Место проведения мероприятия — учебные корпуса НТИ (филиала) УрФУ, расположенные по адресу: Красногвардейская, 59, сказано в документе за подписью директора вуза Владислава Потанина. Однако одна из родительниц рассказала, что есть информация о том, что студенты будут учиться там постоянно. Мне позвонил знакомый преподаватель из техникума и сказал, что это не временно, а хотят сделать на постоянной основе. Так как институту содержать техникум дорого, здание на Вагонке хотят законсервировать, пояснила подписчица редакции TagilCity.ru. По ее словам, в основном все студенты техникума живут в Дзержинском районе и выбирали учебное заведение, чтобы было ближе и удобнее добираться. Тагильчанка отметила, что существует большая проблема с транспортом. Студентам придется ехать либо с пересадкой на вокзале, либо на переполненных 56 или 65 маршрутках, на которые по утрам выстраивается неимоверная очередь. Однако в НТИ опровергли информацию о том, что студенты будут учиться на постоянной основе в здании института. Студенты Машиностроительного техникума являются учащимися Уральского федерального университета. В соответствии с лицензией об образовательной деятельности мы имеем право проводить учебу по любому из адресов, указанных в документе. На неделю они переезжают на образовательный процесс с дополнительными мероприятиями на Красногвардейскую, 59, пояснили в НТИ. Там отметили, что профориентационные мероприятия проводятся ежегодно. В прошлом году их не было, так как была сложная ситуация с пандемией коронавируса.

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