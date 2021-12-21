Суд обязал «Уральский металлургический завод» устранить опасную свалку под Тагилом

С иском об устранении опасных свалок в суд обратился нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор. На территории завода в поселке Уралец под Нижним Тагилом проверка выявила отходы в виде тары из черных металлов, древесные отходы от сноса и разборки зданий, пневматические покрышки, загрязненные нефтепродуктами отходы щебня IV и V классов опасности. Было установлено, что земельный участок принадлежит Механическому заводу «Уралец», но движимое и недвижимое имущество завода купил «Уральский металлургический завод».