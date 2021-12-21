Суд обязал «Уральский металлургический завод» устранить опасную свалку под Тагилом

С иском об устранении опасных свалок в суд обратился нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор. На территории завода в поселке Уралец под Нижним Тагилом проверка выявила отходы в виде тары из черных металлов, древесные отходы от сноса и разборки зданий, пневматические покрышки, загрязненные нефтепродуктами отходы щебня IV и V классов опасности. Было установлено, что земельный участок принадлежит Механическому заводу «Уралец», но движимое и недвижимое имущество завода купил «Уральский металлургический завод».
ООО «Уральский металлургический завод» входит в группу «Объединенные машиностроительные заводы», акционером которой является АО «Газпромбанк».
Конкурсный управляющий Механического завода «Уралец» не оспаривал наличие несанкционированных отходов производства и потребления. Предприятие сейчас проходит процедуру банкротства. Право собственности на участок в настоящее время принадлежит «Уральскому металлургическому заводу».
Однако ответчик заявил, что отходы производства не были предметом договора купли-продажи, поэтому их собственником является Механический завод «Уралец». После покупки предприятия «Уральский металлургический завод» сносит и разбирает здания на этом земельном участке. В результате этого и образовались отходы, которые были вывезены на полигон ТБО.
В результате суд счел доводы представителей «Уральского металлургического завода» о приобретенном участке не обоснованными. Предприятие должно восстановить нарушенное состояние окружающей среды и ликвидировать несанкционированные места размещения отходов.
Напомним, суд обязал Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и администрацию Нижнего Тагила организовать работы по ликвидации экоопасных объектов с отходами ЕВРАЗ НТМК, ВМЗ и государственного предприятия им. III Интернационала.