Суд обязал «Уральский металлургический завод» устранить опасную свалку под Тагилом

Суд обязал «Уральский металлургический завод» устранить опасную свалку под Тагилом
Суд обязал «Уральский металлургический завод» устранить опасную свалку под Тагилом
Сегодня, 08:59ОбществоФото: 1MI
Свалки отходов IV и V классов опасности на территории бывшего Механического завода «Уралец» под Нижним Тагилом на площади 1,2 тысячи квадратных метров должен по решению суда устранить «Уральский металлургический завод».

С иском об устранении опасных свалок в суд обратился нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор. На территории завода в поселке Уралец под Нижним Тагилом проверка выявила отходы в виде тары из черных металлов, древесные отходы от сноса и разборки зданий, пневматические покрышки, загрязненные нефтепродуктами отходы щебня IV и V классов опасности. Было установлено, что земельный участок принадлежит Механическому заводу «Уралец», но движимое и недвижимое имущество завода купил «Уральский металлургический завод».

ООО «Уральский металлургический завод» входит в группу «Объединенные машиностроительные заводы», акционером которой является АО «Газпромбанк».

Конкурсный управляющий Механического завода «Уралец» не оспаривал наличие несанкционированных отходов производства и потребления. Предприятие сейчас проходит процедуру банкротства. Право собственности на участок в настоящее время принадлежит «Уральскому металлургическому заводу».

Однако ответчик заявил, что отходы производства не были предметом договора купли-продажи, поэтому их собственником является Механический завод «Уралец». После покупки предприятия «Уральский металлургический завод» сносит и разбирает здания на этом земельном участке. В результате этого и образовались отходы, которые были вывезены на полигон ТБО.

В результате суд счел доводы представителей «Уральского металлургического завода» о приобретенном участке не обоснованными. Предприятие должно восстановить нарушенное состояние окружающей среды и ликвидировать несанкционированные места размещения отходов.

Напомним, суд обязал Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и администрацию Нижнего Тагила организовать работы по ликвидации экоопасных объектов с отходами ЕВРАЗ НТМК, ВМЗ и государственного предприятия им. III Интернационала.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
судсвалкиприродоохранная прокуратуразаводНижний Тагилспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы