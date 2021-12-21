Тагильские чиновники закупят топливо на 4,4 млн у «Газпромнефти»

Контракт на 4,4 миллиона рублей на поставку ГСМ для муниципальных служб Нижнего Тагила в 2022 году будет заключен с ОOO «Газпромнефть — региональные продажи».

Всего на аукцион заявилось две компании, ОOO «Газпромнефть — региональные продажи» снизило начальную цену контракта на 224 тысячи рублей и стало победителем. Услуги необходимо оказывать с 1 января по 30 июня 2022 года для: администрации Нижнего Тагила;

городской думы;

МБУ «Центр защиты населения»;

МБУ «Служба экологической безопасности»;

МБУ «Сигнал-3»;

МКУ «Служба правовых отношений»;

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Всего за полгода планируется приобрести 93,8 тысячи литров бензина АИ-92 и АИ-95, а также летнего, зимнего и межсезонного дизельного топливо класса не ниже К5. В Нижнем Тагиле подрядчик должен иметь не менее пяти АЗС, расположенных во всех районах города и пригороде, и не менее 10 в Екатеринбурге. Также контрактом предусмотрены заправки в Серове, Верхней Салде, Первоуральске, Перми, Краснотурьинске и других городах. Поставщик должен изготовить специальные топливные карты с пин-кодом, в которых будут указаны данные водителя, сорт топлива и лимит. Контракт действует до 31 декабря 2022 года. ОOO «Газпромнефть — региональные продажи» зарегистрировано в 2008 году в Санкт-Петербурге, генеральным директором с 2016 года является Валерий Ледовских. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. За время работы организация была поставщиком более, чем в 3,2 тысячи госконтрактах на сумму 36,4 миллиарда рублей. Напомним, предыдущий контракт на поставку ГСМ муниципальным службам Нижнего Тагила на сумму 4,3 миллиона рублей выиграла местная компания ООО «Нефтетрейдинг». Топливо для тагильских служб на 4,3 миллиона поставит местная компания

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