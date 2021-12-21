Тагильские чиновники закупят топливо на 4,4 млн у «Газпромнефти»

Тагильские чиновники закупят топливо на 4,4 млн у «Газпромнефти»
Тагильские чиновники закупят топливо на 4,4 млн у «Газпромнефти»
Сегодня, 09:40ОбществоФото: 1MI
Контракт на 4,4 миллиона рублей на поставку ГСМ для муниципальных служб Нижнего Тагила в 2022 году будет заключен с ОOO «Газпромнефть — региональные продажи».

Всего на аукцион заявилось две компании, ОOO «Газпромнефть — региональные продажи» снизило начальную цену контракта на 224 тысячи рублей и стало победителем.

Услуги необходимо оказывать с 1 января по 30 июня 2022 года для:

  • администрации Нижнего Тагила;
  • городской думы;
  • МБУ «Центр защиты населения»;
  • МБУ «Служба экологической безопасности»;
  • МБУ «Сигнал-3»;
  • МКУ «Служба правовых отношений»;
  • МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Всего за полгода планируется приобрести 93,8 тысячи литров бензина АИ-92 и АИ-95, а также летнего, зимнего и межсезонного дизельного топливо класса не ниже К5.

В Нижнем Тагиле подрядчик должен иметь не менее пяти АЗС, расположенных во всех районах города и пригороде, и не менее 10 в Екатеринбурге. Также контрактом предусмотрены заправки в Серове, Верхней Салде, Первоуральске, Перми, Краснотурьинске и других городах.

Поставщик должен изготовить специальные топливные карты с пин-кодом, в которых будут указаны данные водителя, сорт топлива и лимит. Контракт действует до 31 декабря 2022 года.

ОOO «Газпромнефть — региональные продажи» зарегистрировано в 2008 году в Санкт-Петербурге, генеральным директором с 2016 года является Валерий Ледовских. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. За время работы организация была поставщиком более, чем в 3,2 тысячи госконтрактах на сумму 36,4 миллиарда рублей.

Напомним, предыдущий контракт на поставку ГСМ муниципальным службам Нижнего Тагила на сумму 4,3 миллиона рублей выиграла местная компания ООО «Нефтетрейдинг».

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