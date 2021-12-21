Тагильские чиновники закупят топливо на 4,4 млн у «Газпромнефти»

Всего на аукцион заявилось две компании, ОOO «Газпромнефть — региональные продажи» снизило начальную цену контракта на 224 тысячи рублей и стало победителем.
Услуги необходимо оказывать с 1 января по 30 июня 2022 года для:
Всего за полгода планируется приобрести 93,8 тысячи литров бензина АИ-92 и АИ-95, а также летнего, зимнего и межсезонного дизельного топливо класса не ниже К5.
В Нижнем Тагиле подрядчик должен иметь не менее пяти АЗС, расположенных во всех районах города и пригороде, и не менее 10 в Екатеринбурге. Также контрактом предусмотрены заправки в Серове, Верхней Салде, Первоуральске, Перми, Краснотурьинске и других городах.
Поставщик должен изготовить специальные топливные карты с пин-кодом, в которых будут указаны данные водителя, сорт топлива и лимит. Контракт действует до 31 декабря 2022 года.
ОOO «Газпромнефть — региональные продажи» зарегистрировано в 2008 году в Санкт-Петербурге, генеральным директором с 2016 года является Валерий Ледовских. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. За время работы организация была поставщиком более, чем в 3,2 тысячи госконтрактах на сумму 36,4 миллиарда рублей.
Напомним, предыдущий контракт на поставку ГСМ муниципальным службам Нижнего Тагила на сумму 4,3 миллиона рублей выиграла местная компания ООО «Нефтетрейдинг».