В Госдуме предложили поощрять болельщиков-обладателей fan-ID за примерное поведение

В Госдуме предложили поощрять болельщиков-обладателей fan-ID за примерное поведение
В Госдуме предложили поощрять болельщиков-обладателей fan-ID за примерное поведение
Сегодня, 18:53ОбществоФото: pxhere.com
Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к министру спорта России Олегу Матыцину с необычным предложением. 

Как сообщает “Советский спорт”, политик считает, что болельщиков-обладателей персонифицированных карт в соответствии с новым законопроектом о введении на отечественных стадионах системы fan ID нужно поощрять.

В качестве примера такого поощрения Хамзаев назвал возможность бесплатно посетить матч сборной России. Депутат считает, что такая инициатива будет мотивировать зрителей спортивных мероприятий не нарушать установленный на них порядок.

Напомним, что закон о введении обязательной идентификации болельщиков уже прошел все три чтения в законодательном органе и вскоре отправится на подпись президенту РФ. Планируется, что глава государства успеет утвердить его до 1 января. Таким образом, прописанные в нем положения вступят в юридическую силу с 1 июня 2022 года.

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