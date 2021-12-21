В Госдуме предложили поощрять болельщиков-обладателей fan-ID за примерное поведение

Напомним, что закон о введении обязательной идентификации болельщиков уже прошел все три чтения в законодательном органе и вскоре отправится на подпись президенту РФ. Планируется, что глава государства успеет утвердить его до 1 января. Таким образом, прописанные в нем положения вступят в юридическую силу с 1 июня 2022 года.