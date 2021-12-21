В РЭО назвали регионы-лидеры «Зеленого рейтинга»

По словам Буцаева, «Зеленый рейтинг» позволяет оценить вклад каждого отдельного субъекта страны в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО. Оценка была проведена по каждой отдельной категории. Буцаев отметил, что компания постоянно взаимодействует с регионами — он лично встречается с губернаторами и руководителями профильных ведомств в регионах, а специалисты мониторят работу регоператоров, проводят сбор данных и их анализ. Гендиректор РЭО подчеркнул, что экспертами была проведена большая работа и представлены лидеры рейтинга. По его словам, хочется, чтобы остальные субъекты стремились попасть на высокие позиции в этом списке и развивать отрасль на благо государства и россиян.