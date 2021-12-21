В РЭО назвали регионы-лидеры «Зеленого рейтинга»

В РЭО назвали регионы-лидеры «Зеленого рейтинга»
В РЭО назвали регионы-лидеры «Зеленого рейтинга»
Сегодня, 14:16ОбществоФото: pixabay.com
Названы регионы — лидеры «Зеленого рейтинга», составленного ППК «Российский экологический оператор». Он демонстрирует эффективность проведения реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в субъектах России. Лидерами рейтинга стали Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области.

РБК сообщает, что составление «Зеленого рейтинга» осуществлялось по поручению заместителя председателя Правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктории Абрамченко. Специалисты учитывали результаты проведенного ранее социологического опроса россиян и данные статистики.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что информация, собранная экспертами, показывает качество и доступность инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также информированность жителей регионов и их отношение к мусорной реформе.

Эксперты РЭО составляли рейтинг на основе анализа данных электронной модели федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами и территориальных схем, сведений федеральных и региональных органов исполнительной власти, региональных операторов, а также данных цифровой системы «РЭО Радар», анкеты участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией), отчета по сообщениям в СМИ.

По словам Буцаева, «Зеленый рейтинг» позволяет оценить вклад каждого отдельного субъекта страны в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО. Оценка была проведена по каждой отдельной категории. Буцаев отметил, что компания постоянно взаимодействует с регионами — он лично встречается с губернаторами и руководителями профильных ведомств в регионах, а специалисты мониторят работу регоператоров, проводят сбор данных и их анализ. Гендиректор РЭО подчеркнул, что экспертами была проведена большая работа и представлены лидеры рейтинга. По его словам, хочется, чтобы остальные субъекты стремились попасть на высокие позиции в этом списке и развивать отрасль на благо государства и россиян.

«Зеленый рейтинг» создавался для помощи органам государственной власти, предпринимателям и общественникам в реализации и оценке эффективности мероприятий, которые направлены на развитие системы обращения с ТКО. Рейтинг уже опубликован, а его лидерам вручат «Зеленую премию».

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