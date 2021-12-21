В РЭО назвали регионы-лидеры «Зеленого рейтинга»

РБК сообщает, что составление «Зеленого рейтинга» осуществлялось по поручению заместителя председателя Правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктории Абрамченко. Специалисты учитывали результаты проведенного ранее социологического опроса россиян и данные статистики.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что информация, собранная экспертами, показывает качество и доступность инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также информированность жителей регионов и их отношение к мусорной реформе.
Эксперты РЭО составляли рейтинг на основе анализа данных электронной модели федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами и территориальных схем, сведений федеральных и региональных органов исполнительной власти, региональных операторов, а также данных цифровой системы «РЭО Радар», анкеты участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией), отчета по сообщениям в СМИ.
По словам Буцаева, «Зеленый рейтинг» позволяет оценить вклад каждого отдельного субъекта страны в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО. Оценка была проведена по каждой отдельной категории. Буцаев отметил, что компания постоянно взаимодействует с регионами — он лично встречается с губернаторами и руководителями профильных ведомств в регионах, а специалисты мониторят работу регоператоров, проводят сбор данных и их анализ. Гендиректор РЭО подчеркнул, что экспертами была проведена большая работа и представлены лидеры рейтинга. По его словам, хочется, чтобы остальные субъекты стремились попасть на высокие позиции в этом списке и развивать отрасль на благо государства и россиян.
«Зеленый рейтинг» создавался для помощи органам государственной власти, предпринимателям и общественникам в реализации и оценке эффективности мероприятий, которые направлены на развитие системы обращения с ТКО. Рейтинг уже опубликован, а его лидерам вручат «Зеленую премию».