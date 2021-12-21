За душившего одногруппника мальчика детсад в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей

За инцидент, в котором один мальчик душил другого, детский сад в Екатеринбурге оштрафован на 50 тысяч рублей. При этом воспитательница была переведена на должность няни. Уголовное дело следователи возбуждать не стали.

В отношении детского сада № 55 возбуждено административное дело по статье за нарушение права на образование. В результате садик получил штраф на 50 тысяч рублей. Прокуратурой также подан иск в суд в интересах ребенка о возмещении вреда здоровью, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области. При этом вероятный отказ родителей от претензий к воспитателю не мог повлиять на решение следствия, говорит юрист Дмитрий Палтусов. Он предполагает, что дело не было возбуждено из-за отсутствия состава преступления. Напомним, в детском саду № 55 в Екатеринбурге один мальчик душил другого. Инцидент записала камера видеонаблюдения. О произошедшем стало известно, когда мама ребенка увидела на шее сына кровоподтеки и синяки. Мать душившего своего одногруппника в садике Екатеринбурга рассказала о ЧП

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