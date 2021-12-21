За сожжение бездомного заживо екатеринбурженке грозит до 20 лет тюрьмы

За сожжение бездомного мужчины заживо жительнице Екатеринбурга грозит до 20 лет лишения свободы. Она обвиняется в убийстве беспомощного человека общеопасным способом из хулиганских побуждений.

По данным следствия, девушка была нетрезвой в ночь на 24 мая 2021 года. Она шла около дома на улице Луначарского и увидела двух мужчин, которые спали на земле. Около них она увидела две бутылки с горючими жидкостями — это были лак и морилка. Девушка решила убить одного из мужчин. Она облила его жидкостями и подожгла. В результате мужчина получил ожоги 80% тела и дыхательных путей. Он был госпитализирован, но скончался на следующий день. На второго мужчину жидкость тоже попала, но он не пострадал. Девушка с места происшествия скрылась, но позднее была задержана, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области. Женщина была задержана 15 июля 2021 года сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 7 в результате оперативно-разыскных мероприятий. Её поимке предшествовала продолжительная и масштабная отработка сыщиками мест возможного нахождения фигурантки и всех её связей. Значимую помощь в розыске гражданки оказали средства массовой информации, которые разместили сведения о фигурантке, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Осталась дочь: что известно об обвиняемой в поджоге бездомного екатеринбурженке

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