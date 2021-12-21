За сожжение бездомного заживо екатеринбурженке грозит до 20 лет тюрьмы

За сожжение бездомного заживо екатеринбурженке грозит до 20 лет тюрьмы
За сожжение бездомного заживо екатеринбурженке грозит до 20 лет тюрьмы
Сегодня, 13:18ОбществоФото: СКР по Свердловской области
За сожжение бездомного мужчины заживо жительнице Екатеринбурга грозит до 20 лет лишения свободы. Она обвиняется в убийстве беспомощного человека общеопасным способом из хулиганских побуждений.

По данным следствия, девушка была нетрезвой в ночь на 24 мая 2021 года. Она шла около дома на улице Луначарского и увидела двух мужчин, которые спали на земле. Около них она увидела две бутылки с горючими жидкостями — это были лак и морилка.

Девушка решила убить одного из мужчин. Она облила его жидкостями и подожгла. В результате мужчина получил ожоги 80% тела и дыхательных путей. Он был госпитализирован, но скончался на следующий день. На второго мужчину жидкость тоже попала, но он не пострадал.

Девушка с места происшествия скрылась, но позднее была задержана, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Женщина была задержана 15 июля 2021 года сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 7 в результате оперативно-разыскных мероприятий. Её поимке предшествовала продолжительная и масштабная отработка сыщиками мест возможного нахождения фигурантки и всех её связей. Значимую помощь в розыске гражданки оказали средства массовой информации, которые разместили сведения о фигурантке, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Екатеринбург
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