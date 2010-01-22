Банки обнаружили поддельные купюры почти на 45 миллионов рублей

За четвертый квартал прошлого года российские банки выявили 43 190 фальшивых рублевых купюр. Банкнот тысячного номинала в общем составе оказалось почти 42-е тысячи штук. Самой фальшивомонетнической территорией остается Центральный федеральный округ. Кроме того, служащие банков обнаружили 1363 поддельные долларовые купюры и 108 банкнот евро. Нашлось даже по одной поддельной украинской гривне и шведской кроне. Как следует из отчетов Центробанка, количество фальшивок по сравнению в четвертым кварталом 2008 года выросло почти на 6 тысяч купюр. Кстати, в конце прошлого года первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский сообщил, что в 2010 году выйдут новые тысячные купюры. Дизайн банкнот не изменится, но появятся новые защитные элементы, отмечает «Российская Газета».