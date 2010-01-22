Детский омбудсмен предлагает закрывать социальные сети
22 января 2010, 16:07ОбществоArtem
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Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Наталья Уланова предлагает закрывать социальные сети, передает Накануне.RU.
Правда, по ее словам, такая возможность должна быть предусмотрена для безответственных сетей, которые не борются с распространением порнографии на своих ресурсах. В свою очередь, зам.начальника отдела "К" ГУВД по Свердловской области Артем Письменный отмечает, что жалобы на социальные сети, в том числе на самые крупные, такие как "Вконтакте" и "Одноклассники", поступают регулярно. Способ распространения порнографии через такие сайты давно перестал быть новинкой. Артем Письменный говорит, что закрыть эти ресурсы сложно, потому что нет закона, регулирующего данный вид деятельности.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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