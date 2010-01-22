Единороссы выбрали кандидата в Думу г. Нижний Тагил
22 января 2010, 16:58ОбществоArtem
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Члены Нижнетагильского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» выбрали своего кандидата в депутаты по 23-му избирательному округу.
Ранее по итогам проведенного местным отделением партии для согласования политсоветом Свердловского регионального отделения «ЕР» были направлены две кандидатуры - Дмитрия Евсюкова и Валерия Фурманова. Однако потом Дмитрий Евсюков отказался от участия в выборной гонке, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета. В итоге на заседании политсовета Нижнетагильского отделения партии кангдидатом был утверждён начальник финансового управления НТМК Валерий Фурманов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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