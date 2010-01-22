Мошенники не перестают «разводить» жителей г. Нижний Тагил

Те заявили, что на ней порча. И пригласили в свою квартиру на улице Космонавтов, чтобы погадать. Под предлогом снятия проклятия мошенницы выманили у женщины почти 8 тысяч рублей и золотые украшения. Цыганки пообещали, что снимут порчу и предложили женщине прийти в эту же квартиру на следующий день. В назначенное время женщина пришла, но дверь ей никто не открыл. Она обратилась в милицию. Правоохранителям удалось разыскать лишь настоящую хозяйку квартиры. Она рассказала, что цыганки снимали квартиру 3 трое суток. А кто они такие и откуда – неизвестно. Во втором случаем жертвами двух мошенниц стала 22-хлетняя тагильчанка, гулявшая с ребенком. Она гуляла с коляской, когда к ней подошли две женщины – одна смуглая, а вторая славянской наружности. Они для снятия порчи предложили молодой маме купить святую воду. И женщина, не раздумывая, оставила коляску с ребёнком преступницам, а сама отправилась в банк, снимать деньги. К счастью, похищать ребёнка в планы мошенниц не входило. Они дождались маму, взяли у неё 38 тысяч рублей на святую воду и скрылись.