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На уральские трассы из-за морозов вновь выведены «отряды спасения» ГИБДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На уральские трассы из-за морозов вновь выведены «отряды спасения» ГИБДД

22 января 2010, 16:11ОбществоArtem
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