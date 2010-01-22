На уральские трассы из-за морозов вновь выведены «отряды спасения» ГИБДД

По прогнозам метеорологов, морозная погода сохранится в области до вторника, 26 января. Из-за низких температур существенно возрос риск поломок автомобилей, особенно при движении на загородных, наиболее проветриваемых, трассах. Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе областного управления ГИБДД, в связи с холодами экипажи ДПС начали регулярно патрулировать свои территории, чтобы в случае поломок машин на скованных морозом дорогах не дать замерзнуть водителям и пассажирам. При этом в Госавтоинспекции в очередной раз обращаются к автомобилистам с просьбой быть неравнодушными к другим участникам движения и помогать им в случае необходимости.