На уральские трассы из-за морозов вновь выведены «отряды спасения» ГИБДД
22 января 2010, 16:11ОбществоArtem
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В связи с возвращением на Средний Урал сильных морозов инспекторы ГАИ вновь стали повышенное внимание уделять трассам, чтобы не дать там замерзнуть людям в сломавшихся машинах.
По прогнозам метеорологов, морозная погода сохранится в области до вторника, 26 января. Из-за низких температур существенно возрос риск поломок автомобилей, особенно при движении на загородных, наиболее проветриваемых, трассах. Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе областного управления ГИБДД, в связи с холодами экипажи ДПС начали регулярно патрулировать свои территории, чтобы в случае поломок машин на скованных морозом дорогах не дать замерзнуть водителям и пассажирам. При этом в Госавтоинспекции в очередной раз обращаются к автомобилистам с просьбой быть неравнодушными к другим участникам движения и помогать им в случае необходимости.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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