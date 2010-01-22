Названы самые распространенные в интернете пароли
22 января 2010, 16:03ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Список самых распространенных в интернете паролей опубликовала британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на специалистов по компьютерной безопасности.
Сегодня злоумышленники могут получить доступ к вашим данным за одну секунду, если у вас простой пароль. Такие атаки происходят автоматизированно, то есть на кражу тысячи аккаунтов на том или ином интернет-ресурсе хакеру потребуется 17 минут. Особенную опасность представляет использование в социальных сетях тех же паролей, которые используются в рабочей среде. Первое, второе и третье места по распространенности заняли незамысловатые цифровые комбинации: «123456», «12345» и «123456789». На четвертом месте – слово «password» («пароль»). Пятое место у написанной слитно фразы «iloveyou».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей