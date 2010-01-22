Названы самые распространенные в интернете пароли

Сегодня злоумышленники могут получить доступ к вашим данным за одну секунду, если у вас простой пароль. Такие атаки происходят автоматизированно, то есть на кражу тысячи аккаунтов на том или ином интернет-ресурсе хакеру потребуется 17 минут. Особенную опасность представляет использование в социальных сетях тех же паролей, которые используются в рабочей среде. Первое, второе и третье места по распространенности заняли незамысловатые цифровые комбинации: «123456», «12345» и «123456789». На четвертом месте – слово «password» («пароль»). Пятое место у написанной слитно фразы «iloveyou».