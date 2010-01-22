Преступлений в г. Нижний Тагил с каждым годом все меньше
22 января 2010, 17:04ОбществоArtem
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Число преступлений в Нижнем Тагиле снижается из года в год. Об этом заявил начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев.
Так по сравнению с прошлым годом число преступлений уменьшилось на 10%. Избежать роста преступности удалось, не смотря на финансовый кризис и социальную напряжённость. В целом на долю Нижнего Тагила приходится каждое десятое преступление, совершённое в регионе. Раскрываемость преступлений составила 46,6%. В Екатеринбурге, к примеру, ниже.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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