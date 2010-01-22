Преступлений в г. Нижний Тагил с каждым годом все меньше

Так по сравнению с прошлым годом число преступлений уменьшилось на 10%. Избежать роста преступности удалось, не смотря на финансовый кризис и социальную напряжённость. В целом на долю Нижнего Тагила приходится каждое десятое преступление, совершённое в регионе. Раскрываемость преступлений составила 46,6%. В Екатеринбурге, к примеру, ниже.