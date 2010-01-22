Тагильские парикмахеры и визажисты примут участие в региональном Чемпионате по парикмахерскому искус
22 января 2010, 16:31ОбществоArtem
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18 специалистов индустрии красоты из Нижнего Тагила примут участие в X региональном Чемпионате по парикмахерскому искусству.
Он пройдёт в Екатеринбурге в начале февраля, в рамках фестиваля «УралБьюти-2010». Эти соревнования – полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. После проведения отборочного тура в команду от Нижнего Тагила вошли 18 человек - визажисты, косметологи, парикмахеры и маникюристы. Стоит отметить, что все представители тагильской команды - профессионалы самой высокой квалификации. Поэтому тагильчане вполне могут рассчитывать на призовые места, отметили в управлении по развитию потребительского рынка и услуг города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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