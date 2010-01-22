Ученые сделали батарейки из ткани
22 января 2010, 15:58ОбществоArtem
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Ученым из Стенфордского университета удалось сделать батарейки из ткани.
Как пишет УтроРу, в качестве основных элементов таких батареек выступают самые обыкновенные хлопок и полиэстер. Разработчики говорят, что созданные ими батарейки внешне не отличаются от обычной ткани, они очень гибкие, полностью химически безопасные и легкие.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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