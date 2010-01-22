Ученые сделали батарейки из ткани

Как пишет УтроРу, в качестве основных элементов таких батареек выступают самые обыкновенные хлопок и полиэстер. Разработчики говорят, что созданные ими батарейки внешне не отличаются от обычной ткани, они очень гибкие, полностью химически безопасные и легкие.