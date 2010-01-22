Вопросы экологии и природных ресурсов обсудили в г. Нижний Тагил

На встрече, в частности, речь шла о загрязнении атмосферы и воды промышленными отходами, несанкционированных свалках, реконструкции очистных сооружений, строительстве в городе мусороперерабатывающего завода. Константин Крючков отметил, что перед россиянами стоит амбициозная задача уже к 2020 году снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду в несколько раз, и огромную роль будут играть такие муниципалитеты как Нижний Тагил.