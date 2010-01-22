Всероссийский детский конкурс «Интернешка» завершается

объявляет о завершении приема работ на 3-й всероссийский детский творческий онлайн-конкурс «Интернешка», посвященный безопасному использованию сети Интернет. Итоги конкурса будут объявлены в рамках Форума Безопасного Интернета, который пройдет 9 февраля в Москве под эгидой Минкомсвязи России.

За время проведения конкурса, который стартовал в октябре 2009 года, на сайте www.interneshka.net зарегистрировалось более 6000 пользователей, на творческие конкурсы прислано свыше 1500 работ. Самым популярным среди детей и подростков стал конкурс «Рисунок», собравший более 800 работ, на втором месте – конкурс «Сказка», на который пришло более 500 работ, на конкурс «История из жизни» поступило более 200 работ.

В творческих конкурсах «Интернешка» принимали участие учащиеся начальных, средних и средних специальных образовательных учреждений России. Самые активные участники конкурса – из Пермского края (666 зарегистрированных пользователей), из Красноярского края (402 пользователя), Тюменской области (330 пользователей), Алтайского края (282 пользователя) и Челябинской области (270 пользователей). Замыкает список самых активных регионов Москва и Московская область: 257 зарегистрированных пользователей.Кроме того, с 18 января на сайте www.interneshka.net стартовала интернет-олимпиада по безопасному использованию Интернета. За три дня проведения олимпиады в ней уже приняло участие более 1500 детей и подростков. Завершится интернет-олимпиада 31 января 2010 года.

Экспертное жюри, в которое вошли представители организаторов и партнеров конкурса, компаний интернет-индустрии, путем голосования определят финалистов в каждом из творческих конкурсов. Своих призеров назовут «КОМСТАР-ОТС» и «Лаборатория Касперского». До 31 января все зарегистрированные на сайте конкурса пользователи могут принять участие в Народном голосовании по адресу: www.interneshka.net .

Подведение итогов всех мероприятий онлайн-конкурса «Интернешка» и награждение победителей по результатам народного голосования, голосования жюри и в спецноминациях конкурса, а также победителей интернет-олимпиады состоится 9 февраля в рамках Форума безопасного Интернета (www.safor.ru ). Победителям конкурса будут вручены ценные призы от организаторов, партнеров конкурса и памятные дипломы.

Организатор конкурса – Фонд «Дружественный Рунет». Соорганизаторы и генеральные партнеры конкурса – Группа компаний «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» и Hosting Community. В рамках конкурса «КОМСТАР-ОТС» объявил собственную номинацию «Мой полезный Интернет». Свою специальную номинацию в каждом из творческих конкурсов также предложил партнер конкурса – «Лаборатория Касперского».