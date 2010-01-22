За беспрецедентную взятку жителя г. Нижний Тагил приговорили к 2-м годам колонии

Транспортной прокуратурой Нижнего Тагила было возбуждено уголовное дело. Накануне суд приговорил его к 2-м годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии-поселении. Его жене тоже назначено наказание. За покушение на торговлю героином ей придётся пробыть в колонии 10 лет. И выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.