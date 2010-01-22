За беспрецедентную взятку жителя г. Нижний Тагил приговорили к 2-м годам колонии
22 января 2010, 17:15ОбществоArtem
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В апреле 2009-го года мужчина попытался дать взятку в размере 2-х миллионов рублей, чтобы освободить от наказания жену, торгующую наркотиками.
Транспортной прокуратурой Нижнего Тагила было возбуждено уголовное дело. Накануне суд приговорил его к 2-м годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии-поселении. Его жене тоже назначено наказание. За покушение на торговлю героином ей придётся пробыть в колонии 10 лет. И выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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