За употребление курительных смесей теперь штрафуют

А за сбыт «спайсов» можно попасть в тюрьму, рассказала нам сотрудник нижнетагильского подразделения госнаркоконтроля Наталья Камешкова. Напомню, сегодня в России вступает в силу постановление правительства, запрещающее курительные смеси. К наркотикам приравнены такие компоненты смесей, как лист шалфея предсказателей, семена розы гавайской, цветки и листья голубого лотоса. Эти растения отныне также запрещено культивировать и возделывать. Сотрудники нижнетагильского Госнаркоконтроля проверили накануне 37 точек, где торгуют благовониями. Товаров, вызывающих подозрение, не обнаружили.

Тагильчан, знающих, где распространяют не только запрещенные курительные смеси, но и другие наркотики, просят сообщать информацию по телефону 25-69-31. Мониторят тагильские наркополицейские и Интернет. По их словам, многие сайты, торговавшие спайсами, сейчас закрылись. Специалисты говорят, что спайсы могут вызвать сильные психические расстройства и токсические отравления. Это подтверждают многочисленные отзывы на форумах в Интернете, где попробовавшие зелье рассказывали о не самых приятных впечатлениях. Впрочем, в Нижнем Тагиле пока не зарегистрировано ни одного случая отравления курительными смесями. Хотя наркополицейские уверены, что они были, только пострадавшие не сознавались, что отравились после курения спайсов. Надеются наркополицейские, что этот запрет заставит людей лишний раз задуматься о вреде, который спайсы наносят их организму. И может быть, кого-нибудь это остановит от употребления смесей. Впрочем, и гарантией полного искоренения курительных смесей запрет не является.