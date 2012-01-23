Глава областной ГИБДД попался на взятке в 10 тысяч рублей
В Кировской области возбужденного уголовное дело в отношении начальника регионального управления ГИБДД полковника полиции Александра Усцова, который подозревается в получении взятки за выдачу госномера автотранспортного средства.
«Усцов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки»), – сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь управления СК по Кировской области Андрей Васильков. – Установлено, что 21 января подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в размере 10 тыс. руб. за выдачу государственного регистрационного номера автотранспортного средства, содержащего буквы «ТТТ».
По словам Василькова, Усцов был задержан в своем служебном кабинете в ходе проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий. «Сейчас проводятся комплексные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела, – уточнил пресс-секретарь управления. – Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы».
Алексей Гусев
Фото: gibdd.kirov.ru