Глава областной ГИБДД попался на взятке в 10 тысяч рублей

«Усцов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки»), – сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь управления СК по Кировской области Андрей Васильков. – Установлено, что 21 января подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в размере 10 тыс. руб. за выдачу государственного регистрационного номера автотранспортного средства, содержащего буквы «ТТТ».