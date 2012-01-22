Открыта «горячая линия» для избирателей
22 января 2012, 09:54Общество
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С 16 января Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил открыла «горячую линию» для избирателей.
Позвонив по телефону 41-96-00, можно получить информацию о ходеподготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации,назначенных на 4 марта 2012 года, о порядке участия избирателей вголосовании и иных вопросах, связанных с избирательнымзаконодательством, сообщает официальный сайтгорода.
«Горячая линия» будет работать до 5 марта 2012года с 9.00 до 17.00 порабочим дням, в субботу 3 марта с 9.00 до 17.00, 4 марта – круглосуточно.
Такжеможно позвонить в «горячую линию» областной избирательнойкомиссии по телефону 8-800-300-1150.
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