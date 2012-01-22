Открыта «горячая линия» для избирателей

Позвонив по телефону 41-96-00, можно получить информацию о ходеподготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации,назначенных на 4 марта 2012 года, о порядке участия избирателей вголосовании и иных вопросах, связанных с избирательнымзаконодательством, сообщает официальный сайтгорода.