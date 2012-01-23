VW рассекретил пятидверный up!

Новинка, построенная по мотивам франкфуртского концептуального автомобиля Cross up!, в техническом плане и во всех вариантах оснащения полностью повторяет трехдверную модификацию. Компакт-кар с двумя дополнительными дверями предлагает задним пассажирам 79,5 сантиметра свободного пространства для ног. При этом внутренняя высота кабины в задней части машины достигает 94,7 сантиметра. Объем багажника при поднятых сиденьях второго ряда составляет 252 литра, а при сложенных — 951 литр.

Автомобиль предлагается с двумя трехцилиндровыми бензиновыми двигателями объемом один литр, развивающими 60 и 75 лошадиных сил. Средний расход топлива таких машин при оснащении пакетом экотехнологий BlueMotion составляет 4,2 и 4,3 литра на сто километров пробега соответственно.

В Германии первые владельцы получат свои машины в мае. В остальных европейских странах пятидверный «Ап» появится летом. Цены на новинку начинаются от 10 тысяч 325 евро, что на 475 евро дороже трехдверки.