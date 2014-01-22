Лучшие девушки Уралхимпласта: итоги соревнования молодых специалистов (ФОТО)

Нынче в финал соревнований вышли 11 специалистов УХП, занимающихся изобретательством и общественной работой, помогающих еще более молодым сотрудникам компании в освоении технологии производства, повышающих свою квалификацию.

В лидерах, как и год назад, оказалась ведущий инженер центральной лаборатории ОАО «Уралхимпласт» Надежда Баулина. И впервые за 12-летнюю историю соревнований нынче комиссия сочла необходимым отметить всех номинантов. Фамилии 10-ти из них значатся в списке на премирование. В течение всего 2014 года молодые рабочие и ИТР будут получать ежемесячную прибавку к заработной плате: от 750 до 1,5 тыс. рублей.

А обработчик изделий из фторопласта Екатерина Шурыгина будет поощрена морально. В компании она работает лишь с сентября 2013 года, однако уже успела достойно выступить с докладом на научно-практической конференции и принять участие в ряде акций молодежной организации Уралхимпласта. Потенциал девушки высоко оценивают все – от цеховых наставников до топ-менеджеров компании, членов жюри конкурса. Ее портрет, по решению комиссии, украсит первую полосу корпоративного издания холдинга – газеты «Химик» – в номере, приуроченном к Дню молодежи-2014.

Слева направо: Екатерина Шурыгина, Надежда Баулина.