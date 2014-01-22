«МегаФон» радикально снизил цену на 3G-модемы

«МегаФон» делает доступ к скоростному мобильному интернету в сети 3G более комфортным. Теперь купить модем можно всего за 1 рубль при подключении опции безлимитного мобильного интернета.

В салонах связи «МегаФона» Свердловской области одним из самых продаваемых девайсов для выхода в интернет является 3G-модем. В связи со снижением стоимости данного устройства начать пользоваться быстрым мобильным 3G-интернетом сможет каждый рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.

Оплатив доступ в мобильный интернет на один месяц, абонент получает современное мобильное устройствопо низкой цене, а также 15 ГБ трафика. Пользоваться мобильным интернетом с 3G-модемом просто: девайс вставляется в компьютер или ноутбук, автоматически устанавливается программное обеспечение, - и уже через пару минут доступен скоростной мобильный интернет.

По данным исследования Фонда общественного мнения, 50% россиян помимо решения рабочих вопросов несколько раз в день выходят в интернет по своим личным нуждам. При этом 70% опрошенных для собственного интереса по будням находятся в интернете от получаса до трех часов, а в выходные до шести часов и более. И конечно, провести это время хотелось бы на высокой скорости интернет-доступа.

Возможности быстрого 3G-интернета позволят оперативно получать информацию, с удобством просматривать любимые сайты, общаться в социальных сетях, работать с электронной почтой и необходимыми приложениями. В настоящее время высокие скорости 3G-интернета доступны для 85% населения Свердловской области.

Приобрести 3G-модем можно в салонах связи «МегаФона» на территории Свердловской области или заказать в интернет-магазине оператора. С помощью устройства можно будет выходить в существующих сетях 2G/3G, везде, где есть покрытие сети связи «МегаФона».