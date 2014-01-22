«Решение принято, что дальше?». В Нижнем Тагиле работает школа приемных родителей

В Нижнем Тагиле функционирует «Школа приемных родителей» на базе «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №2 «Улыбка». Там любой тагильчанин сможет разобраться в требованиях, предъявляемых к усыновителям и опекунам, а также понять и разобраться, какие необходимы документы для последующего усыновления.

Семьи смогу реально оценить собственные силы и возможности для принятия ребенка в семью. Специалисты расскажут о реалиях тайны усыновления, о проблемах контакта с биологическими родственниками, если такие есть. Кроме того, в Центре вам расскажут про типичные родительские ошибки, ожидания и разочарования, научат интерпретировать поведение детей в процессе их адаптации в семье.

Если у вас появилось желание посетить Школу приемных родителей в ГБУ СОН СО «СРЦН Ленинского района город Нижний Тагил» можно позвонить по телефону: 24-49-83 или обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Черных, 19а.