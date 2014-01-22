Самые успешные вложения 2013

Завершающийся год стал одним из самых активных с точки зрения частных инвестиций. Несмотря на общее замедление темпов экономического роста, многие представители среднего класса Нижнего Тагила за годы после начала кризиса сформировали определенные накопления, которые хотят сохранить и преумножить. Традиционно самыми популярными для вложений среднего класса были банковские депозиты, покупка недвижимости и валютные инвестиции. Практика оценки активности вложений 2013 года показывает, что вложения в валюту на нынешнем этапе развития рынка становятся основным инструментом кратко и среднесрочных инвестиций. Их отрыв от основного конкурента - пассивного дохода с недвижимости - растет.

Одной из преград для инвестиций является распространенное заблуждение, будто инвестирование – удел богачей. Якобы только люди, оперирующие миллионами в валюте, могут рассчитывать на прибыльные вложения на международных рынках. Справедливости ради стоит отметить, что еще лет десять назад это было во многом справедливо. Однако сейчас финансовые рынки предлагают более разнообразные инструменты, доступные людям с небольшими свободными капиталами, начиная от нескольких сотен тысяч рублей.

Я сделаю вам прибыль

Когда человек понимает, что у него есть инвестиционные средства, возникает главный вопрос – способен ли он самостоятельно ими управлять. Может ли просчитать доходность и риски. В этом случае все большую популярность набирает услуга доверительного управления активами.

Логика доверительного управления проста – человек передает свой капитал профессиональному управляющему, который обладает успешным опытом стабильного получения прибыли. Стороны обязательно подписывают договор, где определяют условия работы: сроки отчетности, пропорции разделения заработка и рисков. Такой управляющий не дает «бесплатных советов», он торгует от имени инвестора и зарабатывает, только если заработал инвестор. Составить финансовый план несложно – сложно его реализовывать в меняющихся условиях. Если у вас нет времени или достаточно опыта самостоятельно управлять средствами, вы можете воспользоваться услугами трейдера, имеющего соответствующую подготовку и опыт управления активами.

Одним из самых популярных в Нижнем Тагиле видов такого доверительного управления является услуга «Персональный трейдер» ГК TeleTrade – крупнейшего оператора на международных финансовых рынках в России, странах СНГ и Европы. В ноябре 2013 года исполнилось 19 лет, как ГК TeleTrade работает на Урале.

К экспертам ГК TeleTrade регулярно обращаются с массой вопросов относительно того, как организовано доверительное управление инвестициями, о его возможностях и перспективах. Если у вас возникли конкретные вопросы, специалисты компании готовы дать на них развернутые ответы.

Нижний Тагил

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