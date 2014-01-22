Тагильчанам стала доступна база лицензионных электронных книг: все в библиотеку!

Читать можно на компьютере и на любом мобильном устройстве онлайн, а также оффлайн, установив соответствующее приложение. Книги доступны в форматах для iPad, iPhone, Google Android, Windows Phone 7, Windows 8.

За услугой необходимо обратиться в отдел специализированной литературы Центральной городской библиотеки (Строителей, 1а), оформить читательский билет и получить логин и пароль. Установить приложение, выбрать литературу и отправить запрос библиотекарю можно самостоятельно из дома. Доступ к полнотекстовой версии предоставляется на 14 дней, после чего автоматически прерывается, но при необходимости этот срок можно продлить. За новыми книгами ходить в библиотеку не обязательно, понравившиеся издания можно выбрать и запросить для чтения в личном кабинете на сайте ЛитРес, используя выданные логин и пароль.