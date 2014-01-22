Тагильчане, увидели ночью на трассе пешехода – звоните 112. ГИБДД призывает к безопасности
22 января 2014, 11:15Общество
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ГИБДД Нижнего Тагила обращается к автолюбителям: если вы заметили на дорогах ситуации, которые могут повлиять на безопасность участников дорожного движения – звоните 112.
Такой ситуацией может стать, например, пешеход на загородной автодороге в темное время суток. Вы поможете избежать гибели или травмирования человека. И, конечно, звонить нужно, если вы увидели аварию или заметили обстоятельства, которые требуют вмешательства полиции.
В наших силах предотвратить многие несчастья.
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