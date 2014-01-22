Тагильчане, увидели ночью на трассе пешехода – звоните 112. ГИБДД призывает к безопасности

Такой ситуацией может стать, например, пешеход на загородной автодороге в темное время суток. Вы поможете избежать гибели или травмирования человека. И, конечно, звонить нужно, если вы увидели аварию или заметили обстоятельства, которые требуют вмешательства полиции.