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Тагильчане, увидели ночью на трассе пешехода – звоните 112. ГИБДД призывает к безопасности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане, увидели ночью на трассе пешехода – звоните 112. ГИБДД призывает к безопасности

22 января 2014, 11:15Общество
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