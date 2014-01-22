В Нижнем Тагиле работает настоящая школа диджеинга: «полигон для тренировок и музыкальных экспериментов»

TagilCity.ru познакомился с организаторами «школы», а именно с одним из учителей – Чингизом Шабановым. Этот человек начал пробовать себя в диджеинге еще 8 лет назад, а первое мероприятие, на котором он показал, что умеет, состоялось в 2007 году. С тех пор в нашем городе уже не осталось места, где бы Чингиз не побывал в качестве резидента, а в октябре 2013-го года он выиграл dj-battle в Екатеринбурге. У Чингиза мы выяснили максимум подробностей о том, как проходят занятия, и какое будущее у проекта.

TagilCity.ru: Как вы пришли к такой идее, и есть ли что-то подобное в области?

Чингиз: Я знаю, что одно время была школа диджеев в Екатеринбурге, но это было дело платное, полностью на коммерческой основе. А у меня эта идея возникла вот почему. Когда сам начинал, это было лет 8 назад, не было возможности где-то учиться, не было доступа к аппаратуре, да и стоила она не меньших денег, чем сейчас - и опытные ребята особо никого к ней не пускали. Приходилось подпольными путями искать знакомых, учиться-то хотелось – видимо, с тех пор осталась какая-то обида (смеется).

Есть много молодых ребят, которые хотят учиться, у которых есть музыкальный вкус, представление, даже образование, некоторые пишут музыку, но им никто не дает возможности самореализоваться, выговориться. А еще я заметил, очень много талантливых ребят просто сидит дома, они пытаются что-то делать, но стесняются о себе заявить. И с момента проекта как раз появилось несколько таких ребят, я даже очень доволен, что они пришли. Ведь сейчас очень много диджеев, играющих низкокачественную музыку, а вот необычным ребятам мы как раз хотим помочь.

TagilCity.ru: Было ли такое, что к вам приходит человек, который также пробовал себя дома, уверен, что хорошо получается, а после занятия понял, что лучше это дело оставить?

Чингиз: Было немножко по-другому. Приходили ребята с опытом, были и зазнайки, которые говорили, что давно уже все умеем… И понимали, что в общем-то не все они еще умеют, не в ту сторону смотрели и не тому учились. Ну а таких, чтобы полностью переставали заниматься, нет, таких не было. Те, у кого получалось похуже, за эти три месяца, что мы работаем, набили руку, поменяли взгляды, натренировались.

TagilCity.ru: А какие направления в музыке вы помогаете ребятам освоить, может быть, даже создаете что-то свое?

Чингиз: В первую очередь, это компиляция музыкального материала, когда из кусочков, разных композиций собирается цельная картина. Учу ребят, как это сделать технически, а что касается музыкальных жанров, мы решили, что никого ни в чем ограничивать не будем. Например, жанры, которые мне не по душе, запрещать никто не будет. Есть исключения только на поверхностный музыкальный контент в формате «Европа плюс» - это нам принципиально неинтересно, то есть больше ценится тот, кто найдет что-то необычное. А с этого года постараемся сделать упор на музыкантов, то есть не просто на диджеев, а на ребят, которые сами пишут музыку – это вдвойне интересно, ведь они не просто что-то обработали, а свое вложили.

Фото Чингиза Шабанова за пультом

TagilCity.ru: Слушай, но если человек приходит и говорит, что хочет попробовать себя, при этом совершенно ничего не умеет – с ним будете работать?

Чингиз: Да, приходили такие ребята, и так у нас и остались. Но мы же не даем гарантии, что всех научим, зато есть гарантия, что мы будем ответственно с вами заниматься, стремиться к тому, чтобы вы выходили за пульт уже на мероприятиях. Человек 10, может чуть больше у меня в прошлом году начали заниматься, и есть среди них девушка Ксюша, которая усердно училась - мы даже стали ее приглашать. Сейчас многие посетители спрашивают: «Что у вас за новая такая мадам, неплохо играет» (смеется).

TagiCity.ru: В какой обстановке проходят занятия, как вы определяете, что конкретно сегодня будете делать?

Чингиз: Обстановка… другого слова не подобрать – домашняя. Мы ставим по кругу диванчики, кстати, на первое занятие ожидали буквально пару человек, а пришло народу очень много. Первое занятие у нас даже было более лекционное - по истории диджеинга, показали аппаратуру, как она работает. Получился диалог, мы узнали, чего хотят ребята, рассказали, какой посыл несем сами, а после перешли к практике. В итоге так все занятия и строятся – разговор, теория и практика. Практика идет либо под нашим контролем, когда мы стоим рядом, подсказываем, либо те, кто поопытнее, просто уже набивают руку. Сейчас помимо самих диджеев приходят и их друзья, видимо, уже ради тусовки, посмотреть, что здесь происходит.

TagilCity.ru: Но как избежать проблемы, когда есть ребята, которые ходят на занятия уже пару месяцев, у которых уже есть опыт и они хотят чего-то большего, но тут появляется совершенно новый человек… Как им не поссориться?

Чингиз: Мы это обсуждали как раз и пришли к такому выводу: задействуем два зала, аппаратуры хватит. Один будет как полигон для тренировок, это для тех, кого я могу спокойно допустить до практики, зная, что они ничего уже не сломают. А второй зал, для тех, кто впервые, с ними будем уже подробно заниматься, можно сказать, в первый раз в первый класс.

TagilCity.ru: Расскажи еще, на какой аппаратуре вы занимаетесь, что у вас есть для учеников?

Чингиз: У нас классический набор – то, чем должен уметь пользоваться любой диджей. Это cd-проигрыватель фирмы Pioneer, микшерный пульт и два виниловых проигрывателя. Ну и раз у нас сейчас мир современных цифровых технологий, то мы еще рассказываем про всевозможный софт. У нас в почете Ableton Live, Traktor Scratch Pro, Serato – в общем-то все самое ходовое в мире диджеинга.

TagilCity.ru: Отлично. Ты еще говорил, что ребята, у которых хорошо получаются, встают за пульт уже на официальных мероприятиях. Но ведь в рабство они к вам не попадают, получается, вы можете воспитать диджея для другого заведения, или же человек вовсе себя найдет, например, в Екатеринбурге?

Чингиз: Естественно, да и мы будем только рады. Допустим, жанры музыки, которые не предпочтительны в нашем заведении, ребята все равно могут их тренировать у нас по четвергам. А показать можно и в другом месте.

Ну и какая школа без учеников - конечно, мы связались с одной из учениц - той самой Ксюшей, о которой упоминал выше Чингиз.

TagilCity.ru: Ксюша, расскажи, как давно ты уже накапливаешь свой опыт в этом деле?

Ксюша: Интерес появился не так давно, с 2013 года, у меня друзья занимались и увлекли с собой в это нелегкое дело диджеинга. На их примере я и училась. Очень долго ждали на самом деле такого проекта как «Школа диджеев», огромное им спасибо за это, поэтому с самого первого занятия я не пропустила ни одного четверга.

TagilCity.ru: Можешь рассказать, что изменилось с этого момента, когда опытные диджеи начали делиться с тобой опытом, приобщать к делу?

Ксюша: Прежде всего, качество техники и качество треков. То есть когда нам строго-настрого запретили треки из контакта, сказали забыть обо всем об этом - только качественная музыка, хорошая. А сами уроки сведения - разница есть между тем, как ты это на компьютере делаешь или когда стоишь за вертушками.

TagilCity.ru: Можешь, как ученица, рассказать, как у вас проходит обучение, по сколько человек вы собираетесь, как делите время?

Ксюша: Я помню, когда мы пришли в первый раз - сели кружочком на диванах и как в анонимной группе начали представляться, рассказывать, кто за чем пришел. Прошло позитивно, так и познакомились. Атмосфера хорошая, всегда поддержат, на любой вопрос ответят.

TagilCity.ru: Подскажи, на скольких официальных вечеринках ты уже успела поиграть?

Ксюша: Я даже не могу сосчитать, их достаточно много. Одни из самых ярких - 14 декабря The Kamodo и 3 января вечеринка от Vibe Dealers. А так в любой момент, когда прихожу и если у меня что-то есть - встаю за пульт.

TagilCity.ru: Чингиз гордо говорит, что у тебя уже появились первые поклонники, как тебе такое внимание?

Ксюша: Это очень приятно на самом деле, но нос не задираем, потому что еще очень много работы впереди, есть куда идти и к чему стремиться. И очень приятно, что есть люди, которые замечают.

Фото Ксюши Фильченко за пультом

А всех заинтересовавшихся ждут в ближайший четверг к 20:00 на новом занятии по адресу: Черноисточинское шоссе, 82, «Приличное место».

Фото к новости из группы «Школы диджеев» ВКонтакте.