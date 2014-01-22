В Нижнем Тагиле заработала система «пробкового сбора». Покупать алкоголь в кафе нельзя, но можно приходить со своим

Напомним, согласно Постановлению №2720, в Нижнем Тагиле запрещена продажа алкоголя в любых заведениях, включая магазины, кафе и рестораны, которые попадают в «алкогольный радиус». Другими словами торговлю запрещают там, где поблизости есть детские, образовательные, медицинские, спортивные объекты, а также рынки и вокзалы.

Постановление вызвало широкий общественный резонанс, яркий отклик от самих предпринимателей. Многие даже подумывали над тем, чтобы закрывать бизнес. Владельцы сетей популярных в городе ресторанов сошлись во мнении, что нельзя приравнивать место, куда человек приходит отдохнуть, приятно провести время и банальную торговую точку.

Тем не менее, никаких изменений в Постановление вносить не будут, а в кафе города уже нашли решение. Так, в «Своей Компании» объявили о «пробковом сборе». Простыми словами, если нельзя продавать алкоголь, то его распитие никто не запрещал. Так, конкретно в этом месте тагильчане могут проносить с собой вино, пиво, шампанское за 150 рублей с бутылки и коньяк, виски, самбуку и прочие крепкие напитки за 250 рублей за бутылку.

Скорее всего, этой практикой воспользуются все заведения, которые попали в «радиус».

Фото из паблика «Типичный Тагильчанин»

Всем известно, что на внешних стенках стеклянных бутылок образуется конденсат. Чтобы избавиться от этой влаги используют специальные подставки - бирдекели. Раз теперь в кафе появилась возможность приносить алкоголь с собой и распивать его там, то такие подставки начнут пользоваться популярностью.