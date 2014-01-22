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Завтра Сергей Носов и другие главы выступят перед Холманских: тема межнациональных отношений и экстремизма
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завтра Сергей Носов и другие главы выступят перед Холманских: тема межнациональных отношений и экстремизма

22 января 2014, 17:05Общество
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