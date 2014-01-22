Завтра Сергей Носов и другие главы выступят перед Холманских: тема межнациональных отношений и экстремизма

Напомним, проблема национализма во всем УрФО стоит достаточно остро. Например, в ноябре 2013 года даже в Нижнем Тагиле, в том числе, прошел «Русский марш». Многие эксперты полагают, светлая дата 4 ноября (День национального единства в России) разделила россиян, а присвоили ее себе националистические движения для проведения митингов. Нельзя забывать, что несогласованные пикеты, митинги и тому подобное – нарушение закона.