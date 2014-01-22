Завтра Сергей Носов и другие главы выступят перед Холманских: тема межнациональных отношений и экстремизма
22 января 2014, 17:05Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В резиденции полномочного представителя Уральского федерального округа состоится совещание по вопросам межнациональных отношений и профилактики экстремистских действий. Участники намерены разрабатывать методы усовершенствования соответствующих муниципальных программ.
С докладами выступит Сергей Носов, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, глава администрации Тюмени Александр Моор, заместитель губернатора ХМАО-Югры Андрей Филатов, глава Шадринска Алексей Кокорин, глава администрации Нового Уренгоя и представители других регионов, сообщает «Правда УрФО».
Напомним, проблема национализма во всем УрФО стоит достаточно остро. Например, в ноябре 2013 года даже в Нижнем Тагиле, в том числе, прошел «Русский марш». Многие эксперты полагают, светлая дата 4 ноября (День национального единства в России) разделила россиян, а присвоили ее себе националистические движения для проведения митингов. Нельзя забывать, что несогласованные пикеты, митинги и тому подобное – нарушение закона.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей