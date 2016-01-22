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Администрация Нижнего Тагила вернёт свет во дворы города, но надолго ли?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Администрация Нижнего Тагила вернёт свет во дворы города, но надолго ли?

22 января 2016, 09:25ОбществоПавел Щербина
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