Администрация Нижнего Тагила вернёт свет во дворы города, но надолго ли?

О проблемах внутридворового освещения в Нижнем Тагиле журналисты mstrok.ru поговорили с заместителем главы Управления городским хозяйством Администрации города – Константином Захаровым.

Тот объяснил журналистам, что отключение освещения во дворах было вынужденной мерой. По состоянию на 2016 год, мэрия задолжала энергетикам 21 миллион рублей. Потому было принято решение об отключении освещения, чтобы сократить задолженность в этом году.

Чиновник пообещал, что освещение во дворы будет возвращено уже к понедельнику, однако отметил, что отключения могут повториться. Ведь в городском бюджете заложено только 55 миллионов из необходимых на городское освещение 118 миллионов рублей.

Точной информации о том, как произошедшее погружение тагильских дворов во мрак повлияло на криминогенную обстановку, – пока нет.

Но чтобы сделать дворы безопаснее и снизить нагрузку на муниципальный бюджет, Администрация города будет продолжать работать над переводом расходов внутридворового освещение в ответственность ТОС и ТСЖ, чтобы за него платили жильцы окрестных домов, как того требует федеральное законодательство.

Тагильчане, какой вариант вам ближе? Темно, но за деньги бюджета, либо светло, но за свои?