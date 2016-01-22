Ночью еще дешевле! Успевайте на ночную распродажу бытовой техники!

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Так, например, холодильник Indesit SB 185, который обеспечит свежесть ваших продуктов, в акцию будет стоить всего 16 990 рублей.

Давно присматриваете телевизор? Тогда вам будет интересен LED-телевизор Samsung UE 40 J5000 диагональю 102 см, он порадует красочной картинкой и хорошими звуком. Его стоимость в Ночь распродаж – 24 990 рублей.

Отличным помощником в уборке по дому станет пылесос Gorenje VC 1615 G мощностью 1600 Ватт. Приходите на Ночь распродаж в НОРДе и забирайте его со скидкой – всего за 3 290 рублей!

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Для тех, кто не хочет покидать свой уютный дом, ночная распродажа будет действовать на сайте интернет-магазина nord24.ru.

Обращаем ваше внимание на то, что предложение распространяется не на весь ассортимент – количество товара ограничено, поэтому советуем вам приходить заранее.

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Ждем вас в магазинах «НОРД» по адресам:

г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 20