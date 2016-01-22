«Уралвагонзавод» рассказал о том, как будет оплачиваться работа сотрудников в этом году

Одна из главных драм Вагонки прошлого года – хозяйственные работы на УВЗ, когда работникам одного из ведущих оборонных предприятий страны пришлось взять в руки мётлы и лопаты.

Но проблема была не столько в работе не по специальности, сколько в сложностях с пониманием квот на хозяйственные работы и их последующей оплаты.

Хозяйственные работы оплатили не всем. Кто-то успел поработать, потом попал в квоту на смены, таким образом, он не получил денег либо за то, либо за другое (обычно за хозработы) поделился с журналистами TagilCity.ru один из рабочих.

Пресс-служба «Уралвагонзавода» прокомментировала это замечание следующим образом:

Оплата работникам «Уралвагонзавода» за участие в общественных работах произведена в полном объеме и на условиях, прописанных в дополнительных соглашениях, оформленных с каждым из участников данных работ. Кроме того, обращений в адрес администрации либо профсоюзного комитета от работников предприятия по нарушениям, связанным с оплатой труда при выполнении общественных работ, не поступало.

В прошлом году у некоторых работников «Уралвагонзавода» возникли сложности с расстановкой приоритетов. Некоторые из них не знали, что будет выгоднее – оставаться в своём цехе, получая 2/3 заработной платы в вынужденном отпуске, или временно пойти работать в тот цех, где в нём нуждались, но труд оплачивался иначе.

Работники вагонного участка, которые работали не в своих цехах, а там, где были нужны, согласно расшифровкам, получат меньше чем те, кто сидел дома на 2/3 анонимно негодовал в разговоре с журналистом TagilCity.ru один из работников градообразующего предприятия.

И на этот вопрос у пресс-службы предприятия нашелся ответ:

Направление работников на необусловленное трудовым договором место подразумевает оплату труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по основному рабочему месту. Таким образом, оплата труда переводимого работника как минимум на 1/3 выше оплаты времени простоя.

Однако старый год – это старый год. Хозяйственные работы, вынужденные отпуска с сохранением 2/3 заработной платы – теперь это часть истории предприятия и Нижнего Тагила. Конечно, больше всего работников «Уралвагонзавода» интересуют перспективы предприятия в этом году, и то, как теперь будет оплачиваться их труд.

Всем за январь 2016 заплатят меньше, чем платили за полную смену до февраля 2015 года. Сейчас рабочие хоть и не в отпусках, но многие вагонники фактически простаивают без деталей, компонентов и по другим причинам рассказал журналисту TagilCity.ru труженик вагонного производства.

На что пресс-служба предприятия ответила:

Механизм оплаты труда и времени простоя в 2016 году аналогичен существовавшему в 2015 году. Таким образом, снижений работникам «Уралвагонзавода» как в оплате за выполненные работы, так и за время простоя - не произойдет.

Вот так для TagilCity.ru прокомментировала текущую ситуацию на предприятии пресс-служба «Уралвагонзавода». Всё бы ничего, но отсутствие ясности в вопросе об оптимизации, а конкретно – сроки оптимизации и сколько рабочих планируется сократить, несколько портит общий позитивный настрой.