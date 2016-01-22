В Нижнем Тагиле взамен одной закрашенной надписи, рекламирующей наркотики, появляется две новых (ФОТО)
В начале января под пристальное внимание общественной организации «Гражданский патруль» попали надписи на стенах зданий, которые, по сути, рекламируют наркотические вещества. После обращения активистов в Администрацию Нижнего Тагила, надписи были закрашены. Но бойкие торговцы написали новые.
Надпись, как правило, представляет собой адрес интернет-сайта, через который можно связаться с дилером. Не успели старые надписи исчезнуть под слоем краски, как появились новые. Неизвестные целятся в молодое поколение, надписи появляются на стенах образовательных учреждений центра Нижнего Тагила и Красного Камня. Многие жилые дома с подходящими стенами тоже не избежали этой участи.
Активисты считают, что в городе необходимо создать оперативные группы, которые будут закрашивать появляющиеся надписи в течение суток.
Редакция TagilCity.ru обратилась в пресс-службу полиции Нижнего Тагила с просьбой прокомментировать ситуацию:
При обнаружении надписей, в управляющие компании посылаются предписания для их устранения. Работа по поиску лиц, оставляющих эти надписи, ведётся участковыми уполномоченными.
Между тем, жалобы в редакцию TagilCity.ru стали поступать и из других районов города. Так, жительница Вагонки пишет:
Наш дом недавно отремонтировали, подъезд весь чистый — стены снаружи покрашены, все красивое. Недавно иду с работы — намалевали адрес сайта этого мерзкого. Почему столько лет ничего нельзя с этим сделать?
В середине ноября полиции удалось задержать наркоторговца, но тогда это случилось скорее по чистой случайности.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru