Волчанский филиал УВЗ увеличивает производственные площади

Преимущество приобретения данных площадей заключается в исключении пересечения производственных потоков. В цехах Волчанского механического завода продолжится изготовление зерновозов и лесовозов, весоповерочных вагонов и платформ под цистерны, а на площадях бывшего вагонного депо – вагонов-думпкаров.

В бывшем вагонном депо, площадь которого составляет 1 350 м2, планируется организовать выпуск новой и востребованной на рынке России продукции – вагонов-самосвалов (думпкаров). Неподалеку от Волчанского механического завода находятся горнорудные карьеры, на разработке которых компании используют различные виды подвижного состава, в том числе и думпкары. Эти предприятия смогут закупать данную железнодорожную продукцию, а также будут обеспечены ремонтным обслуживанием вагонов. В помещениях бывшего депо волчанские машиностроители в будущем смогут выполнять деповской ремонт.

Здание депо построено в 80-х годах ХХ века. Оно находится в хорошем состоянии и готово к эксплуатации. Силами Волчанского механического завода в короткие сроки построен невелированный внутрицеховой железнодорожный путь, необходимый для производства вагонов.