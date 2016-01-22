Юные воспитанники детского сада напомнили взрослым о правилах дорожного движения (ФОТО)

«Притормози и не спеши! Когда шагают малыши!». Именно под таким девизом юные тагильчане выступили на улице Октябрьской революции. Прохожие не оставили без внимания яркую процессию и задавали ребятам вопросы о том, что здесь происходит. В ответ им неслись стихи о правилах дорожного движения и советы, как вести себя на дороге.

В зимнее время актуален вопрос по пересечению проезжей части взрослых с ребёнком, сидящим на санках. Родителям напомнили, что необходимо не только проявлять внимательность, но и спешить ребёнка перед пересечением дороги.

Удалось детсадовцам пообщаться и с водителями. Инспекторы полиции любезно остановили несколько автомобилей, чтобы воспитанники детского сада могли им рассказать о том, что детей необходимо перевозить только в детском каркасном кресле и никак иначе.

Совсем недавно инспекторы ГИБДД проверяли правила перевозки детей в Нижнем Тагиле.