Юные воспитанники детского сада напомнили взрослым о правилах дорожного движения (ФОТО)
Сегодня дети из детского сада №107, совместно с инспекторами полиции Нижнего Тагила, решили напомнить о правилах безопасности на дорогах. Экипировавшись светоотражающими жилетами, плакатами и стихами, они вышли на улицы города.
«Притормози и не спеши! Когда шагают малыши!». Именно под таким девизом юные тагильчане выступили на улице Октябрьской революции. Прохожие не оставили без внимания яркую процессию и задавали ребятам вопросы о том, что здесь происходит. В ответ им неслись стихи о правилах дорожного движения и советы, как вести себя на дороге.
В зимнее время актуален вопрос по пересечению проезжей части взрослых с ребёнком, сидящим на санках. Родителям напомнили, что необходимо не только проявлять внимательность, но и спешить ребёнка перед пересечением дороги.
Удалось детсадовцам пообщаться и с водителями. Инспекторы полиции любезно остановили несколько автомобилей, чтобы воспитанники детского сада могли им рассказать о том, что детей необходимо перевозить только в детском каркасном кресле и никак иначе.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru