15 000 рублей долга за капремонт предъявлены 6-летней екатеринбурженке (ФОТО)

Об этом прецеденте журналистам рассказал отец девочки. Он пояснил, что квартира находится в собственности у него и у его наследницы. В суде не уточнили возраст одного из домочадцев, поэтому отправили письма о долге всем жильцам квартиры.

Сумма должна быть выплачена в Фонд капремонта региона. Ранее ТСЖ выбрало для накопления средств за капремонт спецсчёт, однако по незнанию руководство товарищества не выставляло счета за оплату собственникам жилья. Взносы не делались в течение двух с половиной лет. Отсутствие квитанций не смущало жильцов, поскольку они были уверены, что на дом распространяется мораторий, ведь здание было возведёно в 2011 году.

В Фонде капремонта пояснили, что в феврале 2016 года стало очевидно, что в указанном доме низкая собираемость денежных средств. После проверки в течение пяти дней собственники были информированы о необходимости погашения задолженности в течение 5 месяцев. Жильцы не успели оплатить долг, поэтому на них подали в суд.

В ноябре 2016 года средства жильцов были переданы в «общий котел» для накопления денег в счёт капремонта, передает издание «Новый День».