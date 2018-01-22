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15 000 рублей долга за капремонт предъявлены 6-летней екатеринбурженке (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15 000 рублей долга за капремонт предъявлены 6-летней екатеринбурженке (ФОТО)

22 января, 21:30Общество
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