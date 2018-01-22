15-летняя девушка пропала в посёлке под Екатеринбургом (ФОТО)
22 января, 06:35Общество
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В течение нескольких дней идут поиски пропавшей 15-летней девушки. Помимо семьи, друзей и полиции её ищут добровольцы и поисковые отряды.
Сюжеты: Екатеринбург
19 января ученица 7 класса Сарвиноз Нурматова поругалась с мамой и, сказав, что отправилась на колонку за водой, ушла из дома. С того момента местонахождение девушки и состояние её здоровья и жизни неизвестны.
Как передаёт «Вечерний Екатеринбург», к поискам девушки присоединились добровольцы и поисковые отряды. Полиция проверяет улицы, торговые центры, подъезды домов.
Любую информацию о местонахождении Сарвиноз просьба сообщать в полицию по телефонам: 356-42-12, 8-999-368-14-02 либо 02.
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Фото: «Вечерний Екатеринбург»
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