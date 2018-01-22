400 тысяч будет выплачено каждому пострадавшему при нападении на школу в Улан-Удэ

2,4 миллиона рублей будет выделено из резервного фонда Бурятии на выплаты денежной компенсации всем, кто пострадал 19 января 2018 года в школе Улан-Удэ, сообщают РИА-Новости.

Власти республики установили сумму выплаты - 400 тысяч рублей каждому пострадавшему. Такая же сумма выплачивается пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

При нападении на школу в микрорайоне Сосновый бор пострадали 7 человек, в том числе и сам подозреваемый в нападении 15-летний подросток. Три ребенка и учитель находятся в удовлетворительном состоянии, состояние еще троих детей врачи оценивают как тяжелое.

По факту нападения на школу Улан-Удэ было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних», а также по статье «Халатность».