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400 тысяч будет выплачено каждому пострадавшему при нападении на школу в Улан-Удэ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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400 тысяч будет выплачено каждому пострадавшему при нападении на школу в Улан-Удэ

22 января, 15:00Общество
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