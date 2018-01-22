Дети выкладывают интимные фото в соцсетях в Екатеринбурге (ФОТО)

Пабликов с откровенными фотоснимками 13-летних школьниц в Екатеринбурге несколько. Численность каждого из таких сообществ составляет 900-1200 человек. Возраст детей, позирующих в неглиже и с атрибутами пагубных привычек - 13-15 лет.

Дети на своих страницах в графе «место учебы» указали: гимназия №25 и 10, 14, 16, 46, 127, 175 школы.

Подобные группы работают по одному и тому же принципу.

Чтобы опубликовать откровенное фото в сообществе, достаточно написать сообщение в группу. В пабликах есть администраторы, которые решают, подходит ли их тематике предлагаемый пост.

Посты можно публиковать анонимно. Такие записи подписаны словом «анон». А можно в открытую «слить» непристойные фото одноклассницы или оскорбительные сведения о друге.

В группе прописаны правила работы сообщества, и одно из них гласит: «не удалЬю запись без причины или без договора». Орфография сохранена.

На стене данных объединений есть записи от так называемых «админов». Судя по характеру письма, можно предположить, что они тоже подростки.

На самых безобидных изображениях школьники употребляют алкогольные напитки. Дети охотно позируют с бутылками и сигаретами.

Жертвами недетских развлечений часто являются девочки или мальчики, которые из-за алкогольного опьянения становятся недееспособными и не знают, что их фотографируют.

Через сообщество дети призывают друг друга мстить обидчикам. Самый безопасный метод - «закидать» подростка личными сообщениями. Иногда, ни о чем не подозревающие школьники, обвиняются в предоставлении интимных услуг.

У этих детей есть свои коды, понятия и сленг: «го в лс» (переходи в личные сообщения), рил (реальный, настоящий), ору с нее (сильно смеяться над кем-то) и др.

После фотографий детей с алкоголем и сигаретами следующая ступень неприятных подробностей детских отношений: «романтическое» общение. Никаких ухаживаний и высокопарных фраз: всё тот же сленг и та же прямота и откровенность.

Но самое непонятное и шокирующее - это фотографии обнаженных девочек. Ведь некоторые из них - сэлфи - сделаны самими героинями анонимных публикаций.

Как они попадают на всеобщее обозрение? Есть несколько версий. Например, в ходе романтических переписок с противоположным полом. Возможно, обманным путем или за деньги.

В любом случае возникает вопрос: как 13-летняя девочка может откровенно позировать в ванной комнате на камеру телефона?

В итоге изображения расходятся по соцсетям, и дело заканчивается в лучшем случае взаимными оскорблениями, в худшем - травлей одноклассников.

Дети ведут беседы о сексе и делятся подробностями половой жизни. Призывают активнее «сливать» порноснимки и поощряют друг друга лайками.

За 20 лайков - покажу видео этой девочки в одежде, а за 50 - без одежды.

В одном из таких сообществ несовершеннолетние голосуют за лучшее времяпровождение. Пока между «бухать» или «сделать уроки» с отрывом в 4 голоса победила всё-таки учеба.

Среди подписчиков пабликов с интимными фотографиями несовершеннолетних присутствуют взрослые. В том числе мужчины в возрасте от 40 лет. Опытным путем журналист TagilCity.ru установил - вступить в группу может любой желающий. Наша заявка на вступление была одобрена буквально через пару часов.

В социальной сети ВКонтакте можно пожаловаться на страницу пользователя или сообщества:

Главная цель отправки жалобы на страницу пользователя ВКонтакте – это обратить внимание модераторов социальной сети на страницу, нарушающую правила. По сути, отправляя жалобу, вы направляете претензию на действия пользователя, указывая, что он нарушает правила социальной сети. После этого модераторы рассматривают жалобу, и если действительно рассылаемые пользователем сообщения носят СПАМ-характер (или другим образом нарушают правила сообщества), пользователь блокируется.

Подобные группы регулярно блокируются модераторами социальной сети. Однако на месте одних сообществ с интимными фотографиями несовершеннолетних появляются другие. Контент с удаленного паблика полностью копируется в новую группу, и школьники продолжают «сливать» откровенные фото и видео на всеобщее обозрение.

В связи с кровавыми происшествиями в Перми и Улан-Удэ учителя психологи призывают родителей следить за своими детьми в социальных сетях.