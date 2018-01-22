Неизвестный приобрел более 50 тонн продуктов для бедных жителей Ингушетии

Инкогнито оплатил покупку более 50 тонн муки, риса, сахара. Об этом сообщили представители благотворительных фондов Ингушетии.

Таким образом, помощь получат 600 нуждающихся семей, которые проживают без кормильцев и состоят на учёте в благотворительных фондах.

В настоящее время сумки с продуктами развозят сотрудники благотворительных организаций, а также волонтёры на личных автомобилях, передает «Интерфакс».