Неизвестный приобрел более 50 тонн продуктов для бедных жителей Ингушетии
22 января, 09:05Общество
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Гражданин, пожелавший остаться неизвестным, приобрел 50 тонн продуктов для малоимущих семей в Ингушетии.
Инкогнито оплатил покупку более 50 тонн муки, риса, сахара. Об этом сообщили представители благотворительных фондов Ингушетии.
Таким образом, помощь получат 600 нуждающихся семей, которые проживают без кормильцев и состоят на учёте в благотворительных фондах.
В настоящее время сумки с продуктами развозят сотрудники благотворительных организаций, а также волонтёры на личных автомобилях, передает «Интерфакс».
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