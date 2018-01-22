Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий задолжал рабочим ещё 300 тыс. рублей

У Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий образовалась новая задолженность по зарплате.

По информации издания «Тагильский рабочий», в ходе прокурорской проверки были обнаружены 300 тыс. рублей, которые должны быть выплачены рабочим.

Новые долги взысканы судом, однако о конкретном количестве рабочих, которым должны выплатить заработную плату, не сообщается.

Предыдущая задолженность НТЗТИ в размере 10 млн. рублей, образовавшаяся с декабря 2015 по январь 2017 года, полностью погашена.

В ходу судебного заседания, на котором рассматривалось уголовное дело о задержках зарплат, бывший директор Денис Кокорин частично признал свою вину и согласился с одним из трёх предъявленных ему обвинений. В частности, Кокорин согласился, что действительно не платил рабочим заработную плату.