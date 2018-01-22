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Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий задолжал рабочим ещё 300 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий задолжал рабочим ещё 300 тыс. рублей

23 января, 00:05Общество
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