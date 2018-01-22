Память Ленина почтили свердловские активисты в годовщину его смерти
22 января, 13:15Общество
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В Свердловской области прошли памятные мероприятия, приуроченные к годовщине смерти Ленина.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
В Екатеринбурге 21 января прошли памятные мероприятия к годовщине смерти Ленина. Так, активисты общественных движений возложили цветы к памятнику вождю пролетариата. Стоит отметить, что в мероприятии приняли участие около 20 человек.
Подобные акции проходят в Свердловской области регулярно. В 2017 году активисты пришли почтить память Ленина на площадь 1905 года в Екатеринбурге. Мероприятие состоялось 22 апреля – в день рождения Ленина.
В Нижнем Тагиле активисты в честь памятной даты очистили памятник вождю пролетариата от надписей вандалов. После этого состоялось торжественное возложение цветов к монументу, пишет Регнум.
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