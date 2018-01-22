Скидки до 100% на земельный налог полагаются льготникам пригорода Нижнего Тагила

Изменения в статье 391 Налогового кодекса РФ предусматривают уменьшение кадастровой стоимости на стоимость 6 соток.

Допустим, если налогоплательщик является пенсионером, имеет участок площадью 7 соток. То при расчете налога из кадастровой стоимости 7 соток будет вычтена кадастровая стоимость 6 соток. Налогом будет облагаться только 100 квадратных метров земли рассказали корреспонденту TagilCity.ru в налоговой службе Нижнего Тагила.

Специалисты уточняют, что если площадь земельного участка меньше 600 квадратных метров, налоговая база будет приравниваться к нулю и налогоплательщик просто не получит квитанцию.

Льгота с 2017 года коснется нескольких категорий граждан, в числе которых: пенсионеры, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

Также льгота доступна для ветеранов и инвалидов боевых действий, граждан, имеющих право на социальную поддержку, граждан, принимавших участие в испытаниях ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок и лиц, перенесших лучевую болезнь.

Ранее в Пригородном районе действовала льгота в 50% для пенсионеров при условии, что они зарегистрированы на территории этого района.

Если пенсионер уже сообщал нам ранее о своем социальном статусе, вновь приходить и писать заявление не нужно. Льгота в этом случае будет предоставлена автоматически подчеркнули в налоговой службе.