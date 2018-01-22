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Скидки до 100% на земельный налог полагаются льготникам пригорода Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Скидки до 100% на земельный налог полагаются льготникам пригорода Нижнего Тагила

22 января, 19:40ОбществоЛев Истомин
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