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Студенты НТСК выступили против обязательных «добровольных» взносов в фонд колледжа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студенты НТСК выступили против обязательных «добровольных» взносов в фонд колледжа

22 января, 18:55ОбществоИрина Анисимова
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