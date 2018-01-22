Студенты НТСК выступили против обязательных «добровольных» взносов в фонд колледжа

Студент из Нижнего Тагила столкнулся с проблемой в учебном заведении, когда за неуплату взносов в фонд колледжа можно получить проблемы со сдачей экзаменов и получением диплома. Молодой человек поделился в соцсетях, что ищет единомышленников и просит совета в дальнейшей борьбе с поборами.

Интересные истории мне рассказывают мои знакомые, которые обучаются в НТСК. Дело в том, что с каждого из них ежегодно требуют в обязательном порядке "добровольное пожертвование" в размере 3 000 рублей. Добровольное, но в обязательном порядке. При всём этом, в случае несдачи данного пожертвования, спонсорства - незачёт, не сдача экзамена, сессии, вплоть до отсутствия печати на дипломе. Общался по почте с руководителем техникума, в котором они полностью отрицали данное деяние, ссылаясь на указ, под которым стоит подпись и печать главнокомандующего данного ОУ. Самое смешное, что в указе полная противоположность действительности. Я к чему клоню, кто-то наслышан об этом? Как-то пытались бороться? И куда обратиться с жалобой обратился в соцсетях тагильчанин.

Тема активно обсуждалась в комментариях и мнения собеседников разделились. Некоторые жители Нижнего Тагила считают, что образовательному учреждению не прожить без этих взносов.

На эти деньги покупают оборудование и книги. Посмотреть, куда идут эти деньги можно запросив об этом. Я просто не понимаю, лично на нашей специальности закупили новые книги, на других – материалы. Строителям закупают материалы для их практик, а они не мало стоят. Также наш НТСК, можно сказать, вообще не финансируется, а проживает на этих пожертвованиях. Если бы он финансировался, нам бы выделили деньги на ремонт, так нет же, наши собственные студенты каждый год сами его ремонтируют в виде практики. Техникум даже не может закупить нужное оборудование так как не хватает денег на него, а свыше требуют поделилась мнением жительница Нижнего Тагила.

Однако, некоторые учащиеся оказались другого мнения. Они пожаловались, что те средства, которые должны сдаваться добровольно, руководство колледжа с них требует. Со слов студентов, за несданные деньги в размере 3 000 рублей, их ждут карательные санкции в виде отказа в доступе к электронной библиотеке или недопуск к зачету.

Я выпускница данного заведения. Там есть такая фишка: если деньги не сдашь, то не дадут доступ к электронной библиотеке, а в ней, грубо говоря, почти все, что нужно будет либо к зачёту, либо к какому-нибудь реферату рассказала выпускница Юлия.

Один из бывших студентов учебного заведения рассказал редакции TagilCity.ru о том, как не мог долгое время получить диплом из-за нежелания платить добровольные взносы. По его рассказу, его родителей несколько раз вызывали к руководству колледжа.

Я принципиально не платил эти взносы. Они же добровольные. У меня не возникало желания оплачивать. К концу обучения мне выставили, так сказать, счет. В учебной части сказали, что пока не оплачу, диплом не получу. Я не один такой был «неплательщик», все годы учебы со стороны преподавателей были подковырки на этот счет, нас откровенно гнобили. Маму несколько раз вызывали в колледж. В итоге, в нашей группе было больше всего тех, кто не оплачивал, и раз мы «нищие», то вручения дипломов и выпускного у нас не было. Дипломы нам швырнули на стол в библиотеке поделился своей историей тагильчанин.

Редакция TagilCity.ru связалась с руководством колледжа, чтобы получить комментарий.

Ситуация была такова, что нам на электронную почту пришел запрос. Переписка у нас есть. В администрацию колледжа пришло письмо от анонима с просьбой объяснить ситуацию. Мы ответили. Второй раз пришел запрос. Фамилия там была непонятная, у нас нет такого студента, не учится. Мы написали официальное письмо, в котором пояснили, что если возникают какие-либо вопросы, то можно подойти в дирекцию колледжа и мы дадим все ответы. Естественно, ничего этого не произошло. А через месяц в социальных сетях вновь всплыл этот вопрос пояснили в администрации колледжа.

Директор НТСК Олег Морозов сообщил, что в колледже есть Положение, которое регламентирует добровольные взносы от студентов.

На официальном сайте Нижнетагильского строительного колледжа в разделе «документы» корреспондент TagilCity.ru нашел «Положение о добровольных пожертвованиях». Оно находится в открытом доступе. Пункт 3.1 данного Положения гласит: «Добровольные пожертвования могут производиться юридическими или физическими лицами, в том числе родителями (законными представителями) обучающихся только на добровольной основе».

Мы собирали Совет коллектива, где утверждалась стоимость всего этого. Проверка ОБЭП у нас была по этому поводу полтора месяца назад, причем пришло это из области. Все проверили, получили все необходимые документы, сказали, что все у нас хорошо. Все эти анонимные письма от тех, кто не хочет учиться сообщил директор НТСК.

Руководство считает, что формулировка «добровольные пожертвования» подразумевает именно добровольные отчисления денежных средств в фонд колледжа. По его словам, те студенты, которые не хотят платить, могут не вносить деньги.

Что значит поборы? Не хотят платить – пусть не платят. Все же добровольно. Они не хотят понять разницу между побором и добровольным пожертвованием. На первом родительском собрании мы всегда об этом рассказываем. Почему там-то вопросов не возникает? А через полгода эти вопросы начинают возникать? Это студенты, которые не хотят ни учиться, ни заниматься. Почему не было ни одной письменной жалобы рассуждает Олег Морозов.