Студенты НТСК выступили против обязательных «добровольных» взносов в фонд колледжа
Студенты Нижнетагильского строительного колледжа боятся остаться без зачета, если не оплатят добровольные пожертвования в кассу учебного заведения. Учащиеся недовольны такими «добровольными» взносами в обязательном порядке. Они считают, что отказ от оплаты не должен отражаться на их учебной деятельности и влиять на качество обучения и получение диплома.
Студент из Нижнего Тагила столкнулся с проблемой в учебном заведении, когда за неуплату взносов в фонд колледжа можно получить проблемы со сдачей экзаменов и получением диплома. Молодой человек поделился в соцсетях, что ищет единомышленников и просит совета в дальнейшей борьбе с поборами.
Интересные истории мне рассказывают мои знакомые, которые обучаются в НТСК. Дело в том, что с каждого из них ежегодно требуют в обязательном порядке "добровольное пожертвование" в размере 3 000 рублей. Добровольное, но в обязательном порядке. При всём этом, в случае несдачи данного пожертвования, спонсорства - незачёт, не сдача экзамена, сессии, вплоть до отсутствия печати на дипломе. Общался по почте с руководителем техникума, в котором они полностью отрицали данное деяние, ссылаясь на указ, под которым стоит подпись и печать главнокомандующего данного ОУ. Самое смешное, что в указе полная противоположность действительности. Я к чему клоню, кто-то наслышан об этом? Как-то пытались бороться? И куда обратиться с жалобой обратился в соцсетях тагильчанин.
Тема активно обсуждалась в комментариях и мнения собеседников разделились. Некоторые жители Нижнего Тагила считают, что образовательному учреждению не прожить без этих взносов.
На эти деньги покупают оборудование и книги. Посмотреть, куда идут эти деньги можно запросив об этом. Я просто не понимаю, лично на нашей специальности закупили новые книги, на других – материалы. Строителям закупают материалы для их практик, а они не мало стоят. Также наш НТСК, можно сказать, вообще не финансируется, а проживает на этих пожертвованиях. Если бы он финансировался, нам бы выделили деньги на ремонт, так нет же, наши собственные студенты каждый год сами его ремонтируют в виде практики. Техникум даже не может закупить нужное оборудование так как не хватает денег на него, а свыше требуют поделилась мнением жительница Нижнего Тагила.
Однако, некоторые учащиеся оказались другого мнения. Они пожаловались, что те средства, которые должны сдаваться добровольно, руководство колледжа с них требует. Со слов студентов, за несданные деньги в размере 3 000 рублей, их ждут карательные санкции в виде отказа в доступе к электронной библиотеке или недопуск к зачету.
Я выпускница данного заведения. Там есть такая фишка: если деньги не сдашь, то не дадут доступ к электронной библиотеке, а в ней, грубо говоря, почти все, что нужно будет либо к зачёту, либо к какому-нибудь реферату рассказала выпускница Юлия.
Один из бывших студентов учебного заведения рассказал редакции TagilCity.ru о том, как не мог долгое время получить диплом из-за нежелания платить добровольные взносы. По его рассказу, его родителей несколько раз вызывали к руководству колледжа.
Я принципиально не платил эти взносы. Они же добровольные. У меня не возникало желания оплачивать. К концу обучения мне выставили, так сказать, счет. В учебной части сказали, что пока не оплачу, диплом не получу. Я не один такой был «неплательщик», все годы учебы со стороны преподавателей были подковырки на этот счет, нас откровенно гнобили. Маму несколько раз вызывали в колледж. В итоге, в нашей группе было больше всего тех, кто не оплачивал, и раз мы «нищие», то вручения дипломов и выпускного у нас не было. Дипломы нам швырнули на стол в библиотеке поделился своей историей тагильчанин.
Редакция TagilCity.ru связалась с руководством колледжа, чтобы получить комментарий.
Ситуация была такова, что нам на электронную почту пришел запрос. Переписка у нас есть. В администрацию колледжа пришло письмо от анонима с просьбой объяснить ситуацию. Мы ответили. Второй раз пришел запрос. Фамилия там была непонятная, у нас нет такого студента, не учится. Мы написали официальное письмо, в котором пояснили, что если возникают какие-либо вопросы, то можно подойти в дирекцию колледжа и мы дадим все ответы. Естественно, ничего этого не произошло. А через месяц в социальных сетях вновь всплыл этот вопрос пояснили в администрации колледжа.
Директор НТСК Олег Морозов сообщил, что в колледже есть Положение, которое регламентирует добровольные взносы от студентов.
На официальном сайте Нижнетагильского строительного колледжа в разделе «документы» корреспондент TagilCity.ru нашел «Положение о добровольных пожертвованиях». Оно находится в открытом доступе. Пункт 3.1 данного Положения гласит: «Добровольные пожертвования могут производиться юридическими или физическими лицами, в том числе родителями (законными представителями) обучающихся только на добровольной основе».
Мы собирали Совет коллектива, где утверждалась стоимость всего этого. Проверка ОБЭП у нас была по этому поводу полтора месяца назад, причем пришло это из области. Все проверили, получили все необходимые документы, сказали, что все у нас хорошо. Все эти анонимные письма от тех, кто не хочет учиться сообщил директор НТСК.
Руководство считает, что формулировка «добровольные пожертвования» подразумевает именно добровольные отчисления денежных средств в фонд колледжа. По его словам, те студенты, которые не хотят платить, могут не вносить деньги.
Что значит поборы? Не хотят платить – пусть не платят. Все же добровольно. Они не хотят понять разницу между побором и добровольным пожертвованием. На первом родительском собрании мы всегда об этом рассказываем. Почему там-то вопросов не возникает? А через полгода эти вопросы начинают возникать? Это студенты, которые не хотят ни учиться, ни заниматься. Почему не было ни одной письменной жалобы рассуждает Олег Морозов.
Напомним, ранее тагильчане жаловались на поборы в школе №33 Нижнего Тагила и ДЮСШ «Тагилстрой». По обращениям граждан были назначены проверки.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru