Тагильчанка лишила дочь из детского дома квартиры, подарив ее знакомому

Жительница Нижнего Тагила подарила свою долю в двухкомнатной квартире своему знакомому. Незаконность этой сделки была подтверждена судом после того, как выяснилось, что договор нарушает права дочери тагильчанки, сообщает ИА «Все новости».

Суд установил, что мать была лишена родительских прав в 2013 году, и девочка воспитывалась в социально-реабилитационном центре в селе Южаково. Двухкомнатная квартира в Нижнем Тагиле принадлежала в равных долях матери и дочери. Женщина злоупотребляла спиртным. Некий мужчина заключил с тагильчанкой договор дарения доли в принадлежащей ей квартире.

После обращения руководства детского дома в прокуратуру Пригородного района был подан иск в суд. Права 16-летней девочки в наследовании квартиры были восстановлены: сделка о дарении была признана недействительной.

Ранее TagilCity сообщал о сделках с недвижимостью, совершенных в МФЦ Дзержинского района Нижнего Тагила.