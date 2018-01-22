Тагильская команда КВН «Урал» уходит в творческий отпуск из-за финансовых проблем
Команда КВН «Урал» из Нижнего Тагила уходит в вынужденный творческий отпуск. Участники команды устали от проблем, свалившихся на них в прошлом году. Также у «Урала» накопились финансовые проблемы.
Мы очень устали от проблем, которые на нас свалились в предыдущем году. Помимо того, что мы вновь вылетели с Высшей лиги, после этой игры мы остались почти без финансирования. И сезон играли во многом за свои деньги, став бронзовыми призерами в Первой лиге рассказала корреспонденту TagilCity.ru капитан команды Ольга Объедкова.
По словам капитана, команда весь декабрь трудилась, чтобы поехать на фестиваль в Сочи. Причиной загруженности стали долги и финансовые трудности.
Все эти проблемы превратились в огромный ком, которым нас снесло. Мы выступили неудачно. Несмотря на желание редакторов помочь команде (нам предложили год отыграть в Международной лиге в Минске), мы отказались говорит Ольга.
Теперь команде нужен отдых, что решить финансовые трудности и подготовиться к возвращению в Высшую лигу. Участники во время творческого отпуска среди прочего намерены помогать другим командам КВН.
Некоторым уральским игрокам уже поступили предложения из Москвы по поводу участия в других проектах.
Пока мы только приехали из Сочи и только начали свыкаться с мыслью, что скоро нам не на игру. Мы десять лет жили в другом графике. И сменить ритм не просто рассказывает капитан команды.
© Лев Истомин, TagilCity.ru