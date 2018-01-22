Тагильская команда КВН «Урал» уходит в творческий отпуск из-за финансовых проблем

Мы очень устали от проблем, которые на нас свалились в предыдущем году. Помимо того, что мы вновь вылетели с Высшей лиги, после этой игры мы остались почти без финансирования. И сезон играли во многом за свои деньги, став бронзовыми призерами в Первой лиге рассказала корреспонденту TagilCity.ru капитан команды Ольга Объедкова.

По словам капитана, команда весь декабрь трудилась, чтобы поехать на фестиваль в Сочи. Причиной загруженности стали долги и финансовые трудности.

Все эти проблемы превратились в огромный ком, которым нас снесло. Мы выступили неудачно. Несмотря на желание редакторов помочь команде (нам предложили год отыграть в Международной лиге в Минске), мы отказались говорит Ольга.

Теперь команде нужен отдых, что решить финансовые трудности и подготовиться к возвращению в Высшую лигу. Участники во время творческого отпуска среди прочего намерены помогать другим командам КВН.

Некоторым уральским игрокам уже поступили предложения из Москвы по поводу участия в других проектах.

Пока мы только приехали из Сочи и только начали свыкаться с мыслью, что скоро нам не на игру. Мы десять лет жили в другом графике. И сменить ритм не просто рассказывает капитан команды.