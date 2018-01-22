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Тагильская команда КВН «Урал» уходит в творческий отпуск из-за финансовых проблем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильская команда КВН «Урал» уходит в творческий отпуск из-за финансовых проблем

22 января, 18:55ОбществоЛев Истомин
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